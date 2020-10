Confira zonas no corpo onde nunca se deve aplicar perfume

Andar exalando um bom perfume é bom demais, mas é necessário que se saiba as zonas onde a fragrância favorita não irritará a pele.

Porém, há outros locais não aconselhados, de acordo com a Reader's Digest:

Olhos: Talvez um dos pontos mais óbvios para evitar colocar perfume seja próximo dos olhos. Perfumes à base de álcool podem causar irritação e ardor se entrarem em contato com áreas sensíveis.

Cabelo: Os perfumes à base de álcool podem realmente secar o cabelo. É preferível borrifar perfume na sua escova de cabelo e, em seguida, escová-lo.

Mãos: Embora aplicar perfume no pulso possa ser uma das formas mais populares de cheirar bem ao longo do dia, se a fragrância acidentalmente entrar em contato com suas mãos no processo, os perfumes à base de álcool podem secar a pele e causar gretas.

Axilas: Perfume nas axilas representa outra causa de irritação. A interação entre o seu perfume e as glândulas sudorípara pode resultar em comichão e queimadura.

Órgãos genitais: As fragrâncias podem irritar a zona e causar inflamação, comichão e dor.