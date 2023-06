Com meio milhão de casos no Brasil, urologista fala sobre prevenção ao câncer de próstata

"Atualmente, o câncer de próstata é o segundo tipo de tumor maligno mais incidente nos homens, precedido apenas pelo tumor de pele não melanoma. Ainda existe resistência de parte dos homens que não permite que o médico urologista realize o exame de toque retal. A grande maioria dos pacientes após a realização do exame constatam que é muito mais simples do que imaginavam, e é importante ressaltar que o exame é necessário".

No entanto, aguardar a ocorrência desses sintomas para checar as condições da glândula pode significar a perda das oportunidades de recuperação. Flávio Antunes alerta: "Só o exame de sangue não é válido, tem que ser associado junto ao exame de toque".

"Com o tratamento, é possível tratar mais de 70% dos casos. Hoje o amparo da rede de saúde é muito grande, mas o paciente precisa vencer o preconceito e buscar ajuda nos primeiros sintomas. O estudo aponta que um a cada quatro pacientes chega ao serviço público de saúde com tumores em estágio avançado. É um número alto, que nos ressalta a importância de falar cada vez mais sobre a prevenção", destaca.

No total, foram confirmados 657 mil casos. Um número alto que acende um alerta à população sobre a prevenção. De acordo com o urologista Flávio Antunes, o diagnóstico precoce e o tratamento correto são fundamentais para eliminar a doença.

Em 14 anos, foram registrados mais de meio milhão de casos de câncer de próstata no Brasil. O estudo feito por brasileiros foi apresentado no maior Congresso de Oncologia do mundo, realizado nos Estados Unidos este ano, e mostra o crescimento da doença no País. Até o fim de 2023, devem ser registrados 71 mil novos casos. No Amazonas, 480 casos devem ser confirmados.

