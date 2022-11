Com Covid-19 em alta, por quanto tempo é preciso ficar isolado?

No caso dos sintomas respiratórios começarem a diminuir no 6º dia de isolamento, e o paciente chegue ao 7º dia há 24h sem sintomas, o paciente vai ser liberado sem a necessidade de teste. Também é possível ser liberado no 5º dia caso o paciente já esteja sem sintomas há pelo menos 24h, mas nesse caso ele precisa obrigatoriamente fazer um segundo teste e, somente com o resultado negativo, poderá deixar o isolamento.

Com a nova onda da Covid-19 após alguns meses de redução de casos, muitas pessoas infectadas não sabem como proceder para evitar o contágio de pessoas próximas. O isolamento para infectados ainda é orientado por autoridades sanitárias para evitar a circulação do vírus. O tempo pode variar dependendo de fatores como sintomas e resultados negativos, mas o período oficial é de 10 dias, podendo ser encurtado para 5.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.