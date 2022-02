5 coisas que a fisioterapia dermatofuncional faz e você não sabia

Quando se fala em fisioterapia, as pessoas logo associam ao tratamento clínico de lesões músculo-esqueléticas do corpo. No entanto, a profissão também tem uma especialidade que atua diretamente na estética, o que impulsiona de forma poderosa a autoestima do paciente. A fisioterapeuta Priscila Castro explica o universo da especialidade, fala sobre os tratamentos mais procurados e tira dúvidas de quem não sabia que procedimentos estéticos faziam parte desta profissão.

Segundo a especialista, a fisioterapia tem um leque muito grande relacionado à estética, tanto na parte corporal como facial. "Também já fomos liberados pelo nosso Crefito para atuar com invasivos como aplicação de enzima, preenchedores, limpeza de pele e massagens em geral", assegura. Confira:

1. Pré e pós operatório de cirurgias plásticas:

Segundo a especialista Priscila Castro, a fisioterapia no pré e pós-operatório das cirurgias plásticas garante que o paciente preserve suas funções vitais e tenha uma breve recuperação de forma mais confortável e segura, diminuindo as incapacitações e inchaços.

2. Redução de Medidas, celulite e Emagrecimento

Com técnicas manuais e uso de aparelhos estéticos, a fisioterapia consegue auxiliar tanto na redução de gordura localizada, quanto na melhora da celulite e ainda perda de peso. Massagens e uso dos aparelhos certos, alcançam resultados incríveis.

3. Preenchimento e Micropigmentação labial

Hoje, ter os lábios mais atraentes e maiores se tornou desejo de muitas mulheres, e homens também. Com a especialização certa para realização desses procedimentos, a fisioterapia fica apta a atuar nessa área também, com um bônus de não precisar usar agulhas para preencher os lábios ou bigode chinês. Vale a pena conferir.

4. Flacidez nas pálpebras

Com o Jato de Plasma é possível melhorar significamente o olhar caído e as rugas e linhas de expressão do rosto, assim como pescoço e mãos. Ou seja, sem a necessidade de passar por cirurgia para "abrir o olhar". Bastam poucas sessões desse procedimento para rejuvenescer de forma conservadora o rosto dos pacientes.

5. Camuflagem de cicatrizes, olheiras e estrias

Novidade no mercado estético, a camuflagem é um dos procedimentos mais procurados atualmente para reparar com tatuagem estética, a falta de pigmentação similar com o tom da pele dos pacientes. Pode ser feito em olheiras escuras, cicatrizes brancas ou avermelhadas, e estrias em geral.

A fisioterapeuta dermatofuncional Priscila Castro conta que a autoestima foi um ponto chave para escolher a profissão

Há 12 anos formada em fisioterapia e há 5 atuante na estética, Priscila conta que a autoestima foi um ponto chave para escolher a profissão e, confessa que se encontrou nesta área. "Passei por um período que consegui emagrecer bastante. Mudei o meu estilo de vida e senti na pele o que foi a melhora da autoestima na vida pessoal. Quando escolhi meu nicho, vi que poderia resgatar a autoestima das pessoas. E foi aí que me encantei. Hoje, amo o que faço e sou muito realizada", diz a profissional.

A fisioterapeuta é especialista em Harmonização Corporal, mais informações sobre os tratamentos pelo @priiscastro e (92) 98292-4225.