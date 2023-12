Suspeitos se assustam com a PM, correm e abandonam arma e drogas em Manaus

A PM orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

De acordo com a Polícia Militar, um grupo suspeito estava reunido na São Joaquim. Ao perceberem a presença dos policiais, os suspeitos correram para uma área de Rip Rap, abandonando uma bolsa no chão, onde estavam os produtos ilícitos.

Manaus/AM - Ao perceberem a presença de policiais militares, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Redenção, zona Centro-Oeste, se assustaram e deixaram para trás uma pistola com oito munições, um carregador e duas porções de drogas, possivelmente cocaína, segundo a polícia. As informações foram divulgadas neste domingo (3).

