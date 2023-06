Suspeitos de assalto na Bemol do Amazonas Shopping são presos em Manaus

Manaus/AM - Dois homens identificados como Caio dos Santos de Oliveira, de 25 anos, e Leandro Gabriel de Souza Craveiro, de 20 anos, foram presos e dois adolescentes de 14 e 17 anos foram apreendidos, nesta terça-feira (27). Eles são suspeitos de envolvimento no roubo contra uma loja da Bemol, no Amazonas Shopping, na zona centro-sul de Manaus. O crime ocorreu na noite do dia 20 de junho deste ano.

De acordo com o delegado Thomaz Vasconcelos Dias, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), as investigações iniciaram logo após a ação criminosa, a fim de identificar e prender os envolvidos. Inicialmente, foi verificado que o delito foi praticado por três infratores.

“Os dois adolescentes invadiram a loja, portando arma de fogo, renderam os funcionários e clientes, mediante violência e grave ameaça, e subtraíram vários smartphones, que estavam em exposição no balcão do estabelecimento. O terceiro indivíduo identificado como Leandro Gabriel deu apoio à fuga em uma motocicleta”, explicou o delegado.

Conforme a autoridade policial, posteriormente, Caio foi identificado como integrante do grupo criminoso, pois foi o responsável pelo fornecimento da motocicleta para a prática do delito. Todos foram localizados no bairro Cidade Nova, zona norte da cidade.

Caio e Leandro Gabriel foram conduzidos à sede da DERFD e indiciados por roubo majorado. Já os adolescentes apreendidos foram encaminhados à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), para os trâmites cabíveis. Todos ficarão à disposição da Justiça.