Suspeito de esquartejar idosa é preso após se jogar de apartamento

De acordo com a Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam), Israel foi encontrado no Conjunto Macapaba, tentou fugir e se jogou pela janela de um dos apartamentos do residencial. Imagens divulgadas na internet mostram ele caído na grama do conjunto.

O homicídio cometido de forma cruel e que revoltou a população na época aconteceu dentro do apartamento onde a idosa morava, no dia 25 de maio de 2020.

Israel foi preso no mesmo conjunto em que aconteceu o crime. Ele estava com mandado de prisão preventiva em aberto desde maio de 2021.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.