Suspeito de ataques em Manaus morre durante operação e outros 5 são presos

Manaus/AM - Um homem morreu e outros cinco foram presos durante uma operação realizada esta manhã (18), para prender criminosos envolvidos nos ataques que aterrorizaram a população do Amazonas entre os dias 5 e 8 de junho.

De acordo com a Secretária de Segurança Pública, o grupo recebia ordem de intermediários que mantinham contato direto com o Mano Kaio, criminoso procurado pela polícia do Amazonas que está escondido no Rio de Janeiro.

A SSP não deu detalhes sobre a morte do membro da CV durante a operação “Colizão do Bem”, e nem revelou os nomes dos presos. Além dos criminosos presos em Manaus, também houve prisões no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Pará, onde a operação ocorreu de forma simultânea.

Mandados de prisão também foram executados. O secretário Louismar Bonates afirma que os criminosos costumam viajar entre os estados.

Ao todo, 82 pessoas que atuaram nos ataques já foram presas e dois adolescentes foram apreendidos.

