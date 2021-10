Seis brasileiros são presos suspeitos de matar filha de governador na fronteira

Hywulysson Foresto, Juares Alvers da Silva, Luis Fernando Armando e Silva Simões, Gabriel Veiga de Sousa, Farley José Cisto da Silva Leite Carrijo e Douglas Ribeiro Gomes, foram presos na manhã desta segunda-feira (11), suspeitos de participarem do assassinato de quatro jovens na fronteira do Brasil com o Paraguai.

Entre as vítimas estão duas mulheres brasileiras, além de Haylee Carolina Acevedo Yunis, filha de Ronald Acevedo, governador de Amambay, no Paraguai.

Veja assassinato de filha de governador e mais 3 na fronteira do Brasil com o Paraguai pic.twitter.com/mRBcIqKSQ1 — Portal do Holanda (@portaldoholanda) October 11, 2021

Todos os suspeitos são brasileiros e foram detidos com carros supostamente usados no crime, documentos, celulares, joias e drogas no bairro Maria Victoria.

A polícia chegou até eles após receber denúncias de que um caminhão que também teria sido usado na ação, estava sendo incendiado na colônia de Fortuna Guazu, no Paraguai.

A polícia paraguaia trabalha em conjunto com a brasileira para elucidar o caso que chocou os dois países.

Os jovens foram atacados na manhã do último sábado (9), enquanto entravam em um carro no bairro no bairro San Antonio, em Pedro Juan Caballero, que faz fronteira com a cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul.

Mais de 110 tiros foram disparados contra eles.