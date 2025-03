Rede de Proteção fortalece combate a crimes sexuais contra crianças e adolescentes no Amazonas

Manaus/AM - A rede de proteção vem intensificando o combate aos crimes sexuais contra crianças e adolescentes, que alia repressão e acolhimento no Amazonas. A Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) e a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) atuam na prisão de suspeitos e no amparo às vítimas, garantindo apoio psicológico e assistência social.

Em parceria com o Conselho Tutelar e outros órgãos, o estado assegura um atendimento humanizado e orienta as famílias sobre a importância da denúncia e da prevenção.

Em 2024, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) prendeu 358 suspeitos por crimes sexuais contra crianças e adolescentes. As prisões foram realizadas pela Depca e pelo Departamento de Polícia do Interior (DPI), fortalecendo o trabalho investigativo e ampliando as ações de conscientização no estado. Do total, 201 prisões foram efetuadas pela Depca, enquanto as outras 157 ocorreram no interior, por meio das operações do DPI.

Rede de Proteção

A secretária executiva dos Direitos da Criança e do Adolescente da Sejusc, Rosalina Lôbo, explicou que a rede de proteção é composta por órgãos do Governo, Prefeituras, Sistema de Justiça e Segurança Pública, além de entidades da sociedade civil.

O objetivo é garantir que, ao denunciarem ou serem resgatadas de situações de violência, as crianças recebam um atendimento digno, e se sintam protegidas e confiem nos serviços prestados.

De acordo com a titular da Depca, delegada Juliana Tuma, a Delegacia Especializada desempenha um papel fundamental na investigação e repressão dos crimes sexuais contra crianças e adolescentes, garantindo que os responsáveis sejam identificados e punidos.

Orientação e denúncia

A Depca orienta que, além de fazer a denúncia, é fundamental adotar medidas preventivas para proteger crianças e adolescentes, como manter um diálogo aberto sobre segurança; monitorar a vida digital; ensinar noções de autoproteção; observar mudanças de comportamento; criar um ambiente familiar acolhedor e verificar a idoneidade de pessoas próximas.

A Polícia Civil também reforça a importância da colaboração da sociedade no combate aos crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Qualquer suspeita de abuso ou exploração sexual deve ser denunciada pelos canais oficiais, como o Disque 100, 190, 181 e as delegacias da área.