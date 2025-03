PRF apreende 85 Kg de drogas escondidos em tubos de madeira no Amazonas

A substância encontrada foi apresentada na Delegacia de Repressão às Drogas da Polícia Federal em Porto Velho/RO, juntamente com o condutor do veículo.

Na ocasião, a PRF abordou o veículo que levava diversas mudanças de pessoas distintas. O motorista não tinha a documentação dos itens e se atrapalhou no repasse de informações. A situação fez a polícia desconfiar do suspeito e apreender a carga.

