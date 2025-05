Policial do Amazonas morre em acidente de trânsito no Acre

Manaus/AM - O Cabo da Polícia Militar do Amazonas, Paulo Denis do Nascimento Ferreira, de 34 anos, morreu em um acidente de trânsito, nesta sexta-feira (16), em Cruzeiro do Sul, no Acre. Ele era lotado no 9º Grupo de Polícia Militar de Guajará, no interior do Estado.

De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, o militar estava pilotando uma moto e teria avançado em um cruzamento. Ele foi atingido por um carro, e acabou sendo arremessado até o outro lado da rua, sofrendo diversas fraturas.

Paulo chegou a sofrer parada cardíaca no local do acidente e, mesmo com o esforço da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ele não resistiu e morreu.

O motorista do carro foi detido e encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimentos sobre o caso.