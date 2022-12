Polícia procura suspeitos de executar grávida e outras duas pessoas em Manaus

De acordo com a delegada Marília Campello, adjunta da DEHS, as vítimas estavam no interior de uma loja quando foram abordadas pelos autores, que os alvejaram com diversos disparos de arma de fogo.

Manaus/AM - A Polícia Civil do Amazonas pede ajuda da população para encontrar Mauricio Pereira da Silva, conhecido como “Boneca”; Wesley Reais de Souza, conhecido como “Pateta” ou “Dorme Sujo”; e um homem não identificado. Eles são suspeitos do triplo homicídio de Hudson Reis de Oliveira, Jania Carvalho Simplício e Vanessa Araújo Carvalho, que tinham 45, 50, 40, respectivamente.

