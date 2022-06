Polícia diz que defesa de acusado de matar servidora em Manaus não solicitou novo depoimento

​A declaração ocorre após o advogado do jovem, Samarone Gomes, dizer que seu cliente mudou a versão de seu depoimento e agora nega ter cometido o crime. Conforme o advogado, no dia da prisão (31 de maio) do suspeito, Caio estava alterado e assustado, falando "coisa com coisa". E que durante sua fala à imprensa, afirmou que havia dado apenas uma facada na vítima e posteriormente afirmou que não tinha desferido os golpes. ​

