Polícia faz 3ª perícia no condomínio de servidora do TRT assassinada em Manaus

Manaus/AM – Uma nova perícia foi realizada na noite desta quinta-feira (26), no prédio e no apartamento onde a servidora do TRT, Sivalnilde Ferreira Veiga, foi brutalmente assassinada na noite do último sábado (21).

Essa é a terceira vez que a polícia volta ao condomínio e não descarta fazer a reconstituição do crime assim que tiver elementos mais precisos.

Os peritos fizeram uma varredura no local e usaram luminol, uma substância química que é capaz de detectar manchas de sangue.

Eles querem traçar o caminho que o criminoso teria feito para que os investigadores possam tentar identificá-lo por meio do sistema de segurança do prédio.

A polícia também apreendeu ontem mais de 10 aparelhos que armazenam imagens da movimentação no condomínio, já que no hall do apartamento onde Silvanilde morava, não há câmeras.

O laudo da morte da mulher ainda é aguardado pela Polícia Civil e deve ajudar a estabelecer a hora do crime.

Paralelo aos trabalhos dos peritos criminais, a polícia continua ouvindo os depoimentos de testemunhas, entre elas funcionários do condomínio e familiares da servidora.

