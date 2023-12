Polícia apreende quase 24kg de cocaína em hotel no Amazonas

Manaus/AM - Os policiais do 1º Pelotão de Polícia Militar (PEL) apreendeu, neste domingo (03), 23 tabletes de de cocaína, no município de São Paulo de Olivença, no interior do Amazonas.

Os policiais militares chegaram na ocorrência, após denúncia anônima, informando a chegada de um cidadão de estatura mediana com os entorpecentes e que ele estaria hospedado em um dos hotéis do município. A equipe realizou buscas nos hotéis, a procura do suspeito com as características informadas, até confirmarem o estabelecimento onde ele estava hospedado.

No quarto indicado ninguém foi encontrado, mas foi localizado um saco preto com os 23 tabletes de pasta base, pesando 23,995 quilos.

Todo o material foi apreendido e encaminhado para a 52ª Delegacia Integrada de Polícia (DIP) para os procedimentos.

Denúncias

A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.