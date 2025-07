PM indiciará quatro policiais suspeitos de estuprar indígena no Amazonas

ManausAM - A Polícia Militar (PM) deve indiciar os quatro policiais suspeitos de estuprar uma indígena Kokama, de 29 anos, por 9 meses dentro da delegacia do município de Santo Antônia do Içá, no interior do Amazonas.

De acordo com a Agência Brasil, a PM informou que o Inquérito Policial Militar (IPM) instaurado para apurar a conduta dos militares está sendo finalizado e que há provas suficientes de que os abusos relatados pela mulher podem, de fato, ter ocorrido. Além do indiciamento, os agentes já estão respondendo a um procedimento administrativo disciplinar que pode resultar na expulsão da corporação.

A indígena foi presa em novembro de 2022 após ser condenada por um homicídio ocorrido em 2018, em Manaus. Na ocasião da prisão, ela estava de resguardo de um bebê de apenas 21 dias de vida.

Ao ser levada para a delegacia de Santo Antônio do Içá, a mulher foi mantida em uma cela com outros homens e foi violentada pelos quatro policiais e um guarda municipal até agosto de 2023, quando foi transferida para um presídio em Manaus. Na denúncia, ela relatou que os abusos sexuais aconteciam todas as noites, com o bebê dela ao lado, e que ela também sofria agressões físicas e verbais.