PF realiza extradição de peruano condenado pelas mortes de policiais federais no Amazonas

Por Portal Do Holanda

28/10/2025 18h11 — em
Policial


Foto: Divulgação/PF

Manaus/AM - A Polícia Federal informou nesta terça-feira (28), que realizou na sexta-feira (24) a extradição para o Brasil de um cidadão peruano condenado por envolvimento na morte dos policiais federais Mauro Lobo e Leonardo Matsunaga, ocorrida em 17 de novembro de 2010, após confronto armado na calha do Rio Solimões, região oeste do Amazonas.

Conforme a PF, o extraditado é apontado como integrante de uma organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas na região de tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru.

O homem foi recebido por equipe da Polícia Federal na cidade de Lima, no Peru, e entregue ao Centro de Detenção Provisória de Manaus II, onde permanece à disposição da 4ª Vara Federal do Amazonas.

