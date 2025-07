Operação Mute combate uso de celulares por detentos em presídio de Manaus

Manaus/AM - A oitava fase da Operação Mute foi realizada nesta terça-feira (01) no Centro de Detenção Provisória de Manaus 2 (CDPM 2), em Manaus. A ação contou com a atuação integrada da Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas (Seap-AM) e da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), e ocorreu simultaneamente em unidades prisionais de todo o país.

A operação tem como objetivo combater comunicações ilícitas dentro dos presídios, com foco na apreensão de aparelhos celulares utilizados de forma ilegal pelos detentos. No CDPM 2, foram realizadas revistas rigorosas em celas e pavilhões, seguindo critérios estratégicos definidos com base em inteligência e segurança.

Desde a primeira fase da Operação Mute, nenhuma apreensão de celulares foi registrada nas unidades prisionais do Amazonas, o que, segundo a Seap, reforça a eficácia dos protocolos de segurança adotados no estado.

O secretário da Seap-AM, Paulo Cesar, destacou a importância da ação conjunta com o Governo Federal. “A oitava fase da Operação Mute no Amazonas mostra a integração que a Seap tem com a Senappen, sempre visando à segurança das unidades prisionais do Estado”, afirmou.