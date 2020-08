Mulher é presa após clonar telefone e se passar por outra pessoa em Manaus

Manaus/AM - Uma mulher de 20 anos foi presa na noite de sexta-feira (28) por estelionato. A ação aconteceu no beco Alexandre, bairro Petrópolis, zona sul de Manaus.

Os policiais receberam uma denúncia anônima, informando que no Beco Alexandre teria um homem armado. Ao chegarem no local, encontraram uma mulher fazendo cobranças de dívidas, porém as cobranças eram feitas de forma criminosa, pois a mulher teria clonado o telefone da vítima e realizava cobranças se passando por ela.

A vítima é uma mulher que comercializa venda de comidas.

Diante da ação os policiais realizaram a detenção da mulher, ela e a vítima foram encaminhadas ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.