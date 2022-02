Militar do exército é preso suspeito de envolvimento na morte de ex-militar em Manaus

Manaus-AM - Um militar do exército foi preso nesta quarta-feira (23), suspeito de ter envolvimento na morte de Diego Junior de Souza Serra, 30, ex-militar, que foi morto a tiros em dezembro do ano passado em um posto de gasolina na rotatória do bairro Coroado, em Manaus.



A mãe da vítima, Edileusa Branches de Souza, esteve na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), no momento em que o militar foi apresentado. Ela contou que a vítima teria emprestado diversos valores para o suspeito, e a dívida já girava em torno de R$ 100 mil.



Ela explicou que Diego passou a cobrar a dívida, e no dia do crime o suspeito marcou um encontro com ele no local em que foi assassinado. “Ele mandava mensagem direto dizendo ‘Diego, tu tem que vir. Tu não pode faltar. Você tem que vir porque se não, eu não vou ter como te transferir esse dinheiro. Meu filho deixou a mulher dele e foi para lá. Por volta de 21h, a esposa dele chegou aqui gritando e dizendo que tinham matado ele”, disse Edileusa.



Câmeras de segurança registraram o assassinato e o suspeito aparece na gravação. Após Diego ser morto, Edileusa informou que um homem foi pego na casa da vítima. “A gente pegou ele (suspeito preso) dentro da casa do meu filho, vasculhando, pegando documento e tudo que achava, no mesmo instante em que meu filho estava morto”, disse a mãe da vítima.



O caso deve seguir sendo investigado pela Delegacia de Homicídios.