Vídeo: Mc é confundido com baleado em velório de cantor do Forró de Respeito e se pronuncia https://t.co/66gG6yMeXE pic.twitter.com/zowvLbBo1D

O músico usou as redes sociais para esclarecer que foi confundido com o influencer e afirmou que está bem.

Manaus/AM - O MC Picolé foi confundido com o influencer que tem o mesmo apelido e que teria sido baleado durante o tiroteio no velório do cantor Romarinho Mec, na noite desta quinta-feira (09), no Cacau Pirera, interior do Amazonas.

