Vídeo mostra momento exato do início de tiroteio no velório do cantor de forró no Amazonas pic.twitter.com/tsmU23wrjF

Manaus/AM - O tiroteio que aconteceu durante o velório do cantor Romarinho Mec, da banda Forró di Respeito, em Cacau Pirera, interior do Amazonas, deixando o influencer Illguinner Menezes morto e mais um baleado, estava sendo filmado ao vivo por centenas de pessoas que estavam no local prestando homenagens.

