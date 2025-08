Mãe que abandonou filha de 2 meses na rua é indiciada em Borba

“A mãe foi localizada e se apresentou voluntariamente na delegacia após as diligências da equipe de investigação da 74ª DIP e do Conselho Tutelar. Ela tem quatro filhos, sendo que um deles foi retirado de sua guarda anteriormente por decisão judicial, em razão de negligência”, disse o delegado.

Conforme o delegado Jorge Arcanjo, da 74ª DIP, a vítima foi encontrada abandonada em via pública, no município, com um ferimento no olho. Ela foi levada ao hospital, onde recebeu atendimento médico e foi medicada.

Manaus/AM - Uma mãe de 23 anos foi indiciada pela polícia, neste sábado (2), por abandonar sua filha de apenas dois meses em uma rua no município de Borba, no Amazonas.

