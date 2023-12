Mãe é presa por espancar filho de 4 anos a socos e chutes no Amazonas

Manaus/AM - Uma mulher, identificada como Suzimara Freire, 22, foi presa nesta quarta-feira (6), suspeita de espancar o próprio filho de 4 anos a socos e chutes no município de Coari, no interior do Amazonas.

A mulher foi filmada por vizinhos no momento em que desferia os golpes na criança. Segundo os moradores, as agressões eram recorrentes, por conta disso, eles decidiram filmar e denunciar Suzi.

As imagens foram entregues à polícia e ao Conselho Tutelar e levaram à prisão em flagrante da mulher. No momento do resgate, a criança estava com hematomas roxos ao redor dos olhos e em outras partes do corpo.

Ela foi encaminhada ao hospital e posteriormente seguiu para um abrigo. Segundo o delegado José Barradas, a mãe foi autuada por maus-tratos e lesão corporal grave.

A mulher foi liberada após audiência de custódia, mas a Polícia Civil vai continuar as investigações sobre o caso.

Ao tomar conhecimento do caso e ter acesso aos vídeos das agressões, o Ministério Público do Amazonas entrou com o pedido de medida protetiva em favor do garoto e Suzimara não pode mais se aproximar dele.