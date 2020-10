Jornalista da Record é sequestrado de dentro de casa por homens encapuzados

O jornalista Romano dos Anjos, de 40 anos, foi sequestrado nesta segunda-feira (26), de dentro da própria casa, em Boa Vista. Ele é apresentador da TV Imperial, afiliada à Record em Roraima.

De acordo com o R7, Romano estava jantando com a esposa, a também apresentadora Nattacha Vasconcelos, quando o casal percebeu que homens armados e encapuzados haviam invadido o imóvel. Nattacha foi amarrada, enquanto o jornalista foi sequestrado pelos criminosos.

O carro do apresentador foi encontrado em chamas na BR-174, no entanto, ele ainda não foi localizado. Em nota, a Polícia Civil do Estado informou que está realizando buscas na tentativa de encontrar a vítima e identificar os suspeitos.

"A Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar e a Policia Civil de Roraima informam que estão mobilizadas para esclarecer o sequestro do Jornalista Romano dos Anjos".