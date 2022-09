Homem morre crivado de balas dentro de carro ao sair de clube em Manaus

Manaus/AM - Marcos Danilo Cardoso, de 24 anos, foi assassinado no fim da tarde deste sábado (3), na frente Associação dos Empregados da Eletronorte (Clube da Aseel), localizado na Avenida do Turismo, no bairro do Tarumã, na Zona Oeste de Manaus.

Informações preliminares repassadas para a polícia dão conta de que a vítima estava saindo de uma festa entre sindicatos que estava acontecendo desde o início da manhã, em seu veículo Fiat Toro de cor vermelha, quando um motociclista se aproximou e chegou a conversar um pouco com Marcos.

Minutos depois, o assassino sacou uma arma e atirou contra a vítima, que ficou agonizando dentro do carro, no aguardo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu antes da chegada dos agentes de saúde.

Familiares que estavam no local disseram que Marcos era sobrinho do presidente de um dos sindicatos, mas que não sabem se ele já estava sendo ameaçado.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), e o caso será registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

