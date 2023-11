Homem é executado a tiros dentro de barco em porto de Manaus

A polícia investiga a motivação do crime e quem teria interesse no assassinato de Elijarde.

O grupo, que chegou em uma voadeira, invadiu o barco, efetuou os disparos e fugiu logo depois. Elijarde foi ferido na região do tórax e sofreu perfurações nas vísceras. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no SPA da zona sul.

Informações repassadas pela esposa do homem à polícia, são de que Elijarde estaria na embarcação no Porto do Sarará com o irmão, quando foi atacado por quatro homens não identificados.

Manaus/AM - Elijarde de Castro Rofe do Nascimento, 41 anos, foi assassinado a tiros dentro de um barco, no bairro Educandos, na zona sul

