Família pede ajuda para localizar homem que desapareceu no bairro Japiim

De acordo com a polícia, Federico Epifano da Silva, 32, foi visto pela última vez no dia 17 de maio deste ano, no beco Paulino de Melo, bairro Japiim, zona sul. Desde então, ele não deu notícias e não foi mais localizado.

