Família em moto é atacada a tiros no Jorge Teixeira; pai e criança de 2 anos morrem

Manaus/AM - Um homem identificado como Moisés de Souza Sena, e uma criança, identificada como Miguel, de 2 anos, morreram após um ataque a tiros na tarde deste domingo (22), na rua Larico, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus. A mãe da criança também foi atingida.

As informações são de que as três vítimas estavam em uma motocicleta modelo 125 Fan quando foram emparelhadas por um carro. Ocupantes do veículo atiraram cerca de cinco vezes contra a família.

O homem morreu no local. A mulher e a criança foram socorridas em estado grave e levadas ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo. A criança, segundo informações preliminares, foi atingida na cabeça e a polícia confirmou o óbito. Já a mulher ainda não teve estado de saúde atualizado.

A mãe do homem atingido afirmou que filho era trabalhador e trabalhava em uma empresa de refrigeração do Distrito Industrial, e que não sabe o motivo do assassinato. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).