Família alvo de operação em Manaus utilizou empresa de fachada para receber lucro do tráfico

De acordo com a PF, a família, sendo mãe, pai, três filhos e noras, usava uma empresa de fachada para receber o lucro oriundo do tráfico de drogas. Conforme a investigação, ex-vereadores, empresários e policiais civis estão envolvidos na atividade.

Manaus/AM - Uma família moradora do Condomínio Forest Hill é um dos alvos da Operação Linhagem da Polícia Federal, deflagrada nesta quinta-feira (29), em vários pontos de Manaus e interior do Amazonas. Uma equipe da PF esteve no condomínio localizado na Av. Torquato Tapajós nesta manhã.

