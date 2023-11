Em Manaus, polícia recupera quatro veículos roubados em 24 horas

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da 30ª, 4ª, 15.ª Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms) e das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), prendeu, na segunda-feira (27/11), um homem e recuperou quatro veículos com restrição de roubo, em ações distintas nas zonas leste e norte de Manaus.

Na primeira ação, a 30ª Cicom, por volta das 18h30, foi informada de que na rua Perpétua, no bairro Val Paraíso, havia uma motocicleta, de cor verde, placa JWY 8907, abandonada. Após consulta, via Centro Integrado de Operações (Ciops), foi confirmada a restrição de roubo.

Os policiais militares entraram em contato com o proprietário, que relatou ter sido vítima de roubo por dois homens. O veículo e a vítima foram encaminhados para a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV).

Em outra ação, a 4ª Cicom, por volta das 21h30, foi informada por um homem que teve o carro de modelo Ônix, placa PHN3A82 e de cor cinza, levado durante assalto, no bairro Grande Vitória.

O veículo foi rastreado via celular e a localização apontava até a rua Palmeira do Miriti, Distrito ll. Os militares foram ao local e encontraram o carro abandonado, que logo foi entregue ao proprietário.

Os policiais da 15ª Cicom, por volta das 16h10, foram informados de que dois homens teriam levado um veículo Ônix, cor prata e placa PHH-2866, de uma mulher, que foi ameaçada de morte em frente a sua residência.

Foi feito contato com a 13ª Cicom, que informou a localização do veículo, na rua Pérola, no bairro Cidade de Deus. Em seguida foi feito contato com a proprietária que compareceu ao local para receber o seu carro.

A Rocam prendeu um homem, 25, no bairro Educandos. Os policiais militares, por volta das 16h20, em patrulhamento pela zona sul, receberam denúncia, via Ciops, de que um veículo Ford Ka, de cor vermelha e placa PHM-3626, com restrição de roubo, estava em tráfego na avenida Presidente Kennedy.

A Rocam foi ao local e realizou a abordagem. No levantamento dos dados, foi confirmada a restrição do veículo. O condutor foi encaminhado para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Na delegacia, também foi verificado que o preso já tem passagem por tráfico de drogas e roubo.

Denúncias

A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.