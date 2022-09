Em depoimento, mulher esfaqueada na Fametro nega relacionamento amoroso com suspeito

Manaus/AM - A funcionária da Fametro, que sofreu tentativa de homicídio na última sexta-feira (16), prestou depoimento à Polícia Civil, onde negou que teria relacionamento amoroso com Elias Eduardo Antunes de Souza, 22, o suspeito, que atua no recurso pedagógico da faculdade. A vítima disse também não saber o motivo do crime e contou que Elias Eduardo sempre contava seus problemas pessoais para ela.

Em depoimento no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a vítima relatou que estava no 9º andar da instituição, quando Elias Eduardo veio pelas suas costas e falou: "tenho uma surpresa para ti" e cortou o pescoço dela, que acabou caindo no chão. A vítima ainda sofreu alguns cortes nas mãos e o suspeito tentou sufocá-la. Após travar luta corporal com o agressor, a vítima se escondeu dentro de um banheiro e depois conseguiu descer as escadas e pediu ajuda para outros funcionários. A vítima foi encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto e levou dez pontos no pescoço e nas mãos.

Elias ainda não prestou depoimento, pois está custodiado em um centro de saúde mental da capital amazonense e não foi apresentado na delegacia por não receber alta médica.