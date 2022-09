Fametro diz que funcionários tiveram desentendimento antes de esfaqueamento em Manaus

Manaus/AM - A Fametro divulgou novo posicionamento, por meio de nota, sobre o caso de ataque a uma funcionária, esfaqueada no pescoço na manhã deste sábado (17). Na versão da instituição, dois funcionários tiveram um desentendimento, com um deles ferindo a colega com uma arma branca.

A instituição informa que a funcionária atua na biblioteca no sétimo andar da unidade 5, localizada na avenida Constantino Nery. O autor do ataque trabalhava no setor de recursos pedagógicos.

Em versão anterior, dada por um representante da Fametro, os funcionários teriam tido uma briga por terem um relacionamento amoroso, porém, Igor Menezes do setor de marketing havia negado o esfaqueamento. Na versão da Polícia Militar, o ataque aconteceu após o funcionário ter um surto psicótico.

Ainda na nota, a Fametro esclareceu que nenhum aluno foi ferido e que a funcionária foi levada para atendimento médico e foi liberada. Logo após, a polícia foi acionada para deter o agressor que foi preso ainda no prédio da instituição.

O diretor administrativo da Fametro, Wellington Jr, ressaltou que a instituição dará todo o suporte necessário à funcionária agredida, como assistência psicológica e hospitalar.