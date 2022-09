Polícia confirma que funcionário da Fametro esfaqueou mulher e dá detalhes

“Um funcionário daqui da faculdade durante uma reunião supostamente teve um surto psicótico e utilizando-se de uma faca desferiu um golpe contra uma funcionária e depois disso se posicionou na janela e ameaçava pular da janela. A moça teve um corte na região do pescoço, mas já foi atendida, medicada e liberada do Hospital 28 de Agosto”, disse o capitão da Polícia Militar, Miquéias.

