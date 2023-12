Em 24h, polícia prende 7 pessoas e apreende 6 armas no Amazonas

Manaus/AM - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) apreendeu seis armas de fogo em ocorrências registradas nas últimas 24h, nas zonas norte, oeste e sul de Manaus; e no interior, nos municípios de Rio Preto da Eva e Parintins. As ações resultaram na prisão de sete pessoas, sendo uma mulher, e na apreensão de dois adolescentes.

Em ações de patrulhamento de rotina na capital, a Força Tática apreendeu duas armas de fogo, sendo uma caseira, em ocorrência no Novo Aleixo, onde também duas pessoas foram detidas, e um revólver de calibre 22, no Santo Agostinho. Já no bairro Petrópolis, a equipe das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) apreendeu uma carabina de calibre 30. Em uma das ações, dois homens foram presos.

Também foram apreendidas porções e trouxinhas de drogas, além de R$ 344 em espécie, três aparelhos celulares e um rádio comunicador.

Operação Paz no interior

Em Rio Preto da Eva, a 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) apreendeu uma escopeta calibre 20, e um revólver calibre 38. A ação também resultou na prisão de um homem, de 22 anos, na apreensão de dois adolescentes, além de seis munições e porções de drogas.

Já em Parintins, a equipe do 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM) prendeu quatro pessoas e apreendeu um revólver calibre 38. Ainda durante a ação foram apreendidas seis munições, 11 porções de drogas, quatro aparelhos celulares, um notebook e R$344 em espécie.

Denúncias

A Polícia Militar do Amazonas orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190. A identidade do denunciante será preservada.