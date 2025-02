Dupla é presa com quase 80kg de drogas escondidos em caixas de bolacha em barco em Coari

Durante a revista, os policiais militares, com o apoio das cadelas Havana e Athena, da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CipCães), localizaram os entorpecentes. As drogas estavam disfarçadas em malas, bolsas e caixas de bolacha.

Manaus/AM - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), em operação na Base Arpão 1, em Coari, prendeu dois homens, de 19 e 35 anos, na noite de quinta-feira (20). Os suspeitos foram detidos dentro de uma embarcação sob a suspeita de transportar aproximadamente 78 quilos de drogas, incluindo cocaína, pasta-base de cocaína e maconha skunk, com destino a Manaus. A carga de entorpecentes, avaliada em cerca de R$ 3,5 milhões, estava escondida em malas e caixas de bolacha. Esta é a segunda grande apreensão realizada pela unidade fluvial em 24 horas.

