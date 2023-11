Corpo com mais de 20 facadas é encontrado boiando em igarapé em Manaus

O corpo também possui três tatuagens sendo uma escrito "Thomas" próximo a axila direita, a segunda escrito "Geralda" no antebraço esquerdo, e a última escrito "Raquel" no antebraço direito.

De acordo com informações da polícia, uma testemunha viu o cadáver e acionou uma viatura. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas foi acionado para auxiliar na remoção do corpo.

Manaus/AM - Um corpo com mais de 20 facadas foi encontrado boiando dentro de um igarapé, neste sábado (25), no bairro Aparecida, zona sul de Manaus.

