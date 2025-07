Condenado por estupro contra sobrinha de 2 anos é preso no bairro Petrópolis

De acordo com o delegado, na época, as investigações foram realizadas pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). Em novembro de 2024, a Justiça decidiu pela condenação do autor.

O homem foi condenado a 9 anos, 3 meses e 29 dias de reclusão em regime fechado. Segundo o delegado Marcos Arruda, titular do 11º DIP, o autor é tio da vítima, a qual, na época dos fatos, estava visitando a casa do pai e ele teria se aproveitado da ocasião para abusar sexualmente da criança.

