"Meu filho não era homossexual", diz família de adolescente espancado em Manaus

A manifestação da família ocorre após circularem, nas redes sociais, versões que afirmam que Fernando era homossexual ou até mesmo transexual. No comunicado, contudo, os familiares ressaltam que os agressores utilizaram, sim, falas homofóbicas e preconceituosas no momento da violência. “Isso não deixa de ser um caso grave de homofobia e bullying”, diz o texto.

Manaus/AM - A família de Fernando Vilaça, adolescente espancado até a morte no bairro Gilberto Mestrinho, divulgou uma nota nesta terça-feira (8) para rebater boatos que circulam após o caso. Segundo o comunicado, a informação de que o jovem seria homossexual ou pessoa trans é falsa. "Meu filho não era homossexual, e mesmo se fosse, ninguém tem o direito de opinar sobre isso", afirma a nota enviada ao Portal do Holanda.

