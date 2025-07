Deputada Érika Hilton pede justiça por adolescente espancado em Manaus

Érika Hilton se solidarizou com os familiares do jovem e colocou seu mandato à disposição para colaborar com a busca por justiça.

"E é revoltante saber que, conforme a mídia local, pessoas a mando dos agressores - que já foram identificados e estão foragidos - compareceram ao velório de Fernando para filmar o caixão. A atuação do Ministério dos Direitos Humanos é essencial. Por conta de uma presunção, do ódio, da LGBTfobia e da violência alheia, Fernando não teve nem seu direito à vida respeitado. E agora, após a sua morte, sua família está tendo o direito ao luto, à dignidade e à justiça negados", escreveu ela.

