Colombiana vítima de abuso é resgatada em Manaus

Após ser acolhida pelas autoridades, foi providenciado seu retorno ao país de origem. A vítima embarcou na madrugada de domingo (6), no Aeroporto Internacional de Manaus, com destino à Colômbia.

De acordo com a polícia, o resgate aconteceu no Porto de Manaus. A mulher havia fugido de uma relação profissional abusiva que enfrentava no município de Santarém/PA.

Manaus/AM - Uma cidadã colombiana foi resgatada pela Polícia Federal, em parceria com o Consulado da Colômbia em Manaus. O caso, que aconteceu no último fim de semana, foi divulgado pela PF nesta segunda-feira (7).

