Cerca de 250 kg de maconha são encontrados pela PF em área de mata

Na manhã deste sábado (9/12), policiais federais e policiais militares do BPFRON - Batalhão de Polícia de Fronteira, em uma operação conjunta no âmbito da Operação Argos, realizavam patrulhamento na zona rural da cidade de Mercedes-PR, quando encontraram vários fardos de maconha escondidos em uma região de mata, que, após pesagem, totalizaram aproximadamente 250 kg. No local não foi encontrada nenhuma pessoa.

