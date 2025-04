Amazonense é achado em cova rasa em Rondônia após irmã receber mensagem misteriosa

O corpo de João Carlos foi encontrado enterrado em um terreno baldio na Rua Beira Sul, bairro Três Marias, zona Leste de Porto Velho. Segundo o boletim de ocorrência, o jovem estava desaparecido e não atendia ao telefone. No domingo (30), sua irmã recebeu uma mensagem informando sobre a morte e o local do enterro, sem mais detalhes.

