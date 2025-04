Homem tenta matar idoso a golpes de enxada em Manaus; vídeo

Segundo relatos de uma pessoa que filmou a cena, a briga teria sido motivada por uma disputa relacionada à canaleta da casa de um dos vizinhos, que estaria causando goteiras na propriedade do outro. No entanto, a Polícia Militar informou que a causa da briga ainda está sendo investigada.

Durante a confusão, o pedaço de pau que o idoso segurava quebra e ele passa a ser agredido com golpes de enxada pelo outro homem. As agressões só cessaram após a intervenção de populares. Um deles puxou a enxada do agressor, enquanto outro apontou uma arma para ele, que fugiu do local.

Manaus|AM- Um idoso foi vítima de tentativa de homicídio neste sábado (5) na rua da Cachoeira, bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a vítima, armada com um pedaço de pau, e um homem, com uma enxada, se envolvem em uma briga.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.