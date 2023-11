Adolescente mata irmão a golpes de barra de ferro na frente do pai no Amazonas

Manaus/AM - Um adolescente de 17 anos foi apreendido após matar o próprio irmão a golpes de barra de ferro, na cidade de Manacapuru, no interior do Amazonas, na noite da última terça-feira (21). O homicídio ocorreu na frente do pai.

Segundo a polícia, o crime ocorreu na casa da família, localizada na rua Olavo Bilac, no bairro São Francisco. Na ocasião, a vítima, identificada apenas como Leandro, chegou em casa visivelmente alterada e pediu dinheiro ao pai. O homem afirmou que não tinha e o filho começou a ficar agressivo.

Ele foi retirado da casa, mas não se conformou e passou a jogar pedras na residência e a xingar o pai. Irritado, o adolescente saiu do imóvel e os dois começaram a discutir.

A briga evoluiu e os dois partiram para o confronto corporal, momento em que o menor pegou uma barra de ferro e desferiu vários golpes contra o irmão.

Leandro morreu no local e foi encaminhado ao IML, em Manaus. O adolescente foi contido por populares e entregue à polícia. A família ficou desolada e o pai parecia não acreditar na tragédia. Ele ficou agarrado ao corpo do filho até a remoção do corpo.