Terremoto de magnitude 6,9 mata ao menos 20 e provoca destruição nas Filipinas





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pelo menos 20 pessoas morreram e outras 37 ficaram feridas após um terremoto de magnitude 6,9 atingir sobretudo a cidade de Cebu, na região central das Filipinas, na noite desta terça (30). O tremor, que ainda causou destruição, ocorreu pouco antes das 22h no horário local (11h em Brasília), segundo autoridades mencionadas pelo jornal americano The New York Times.

O terremoto provocou apagões e causou danos significativos na região. Quatro edifícios desabaram, três prédios públicos ficaram danificados e seis pontes, além de uma estrada, tiveram de ser interditadas. Transformadores de energia ainda explodiram durante o tremor, de acordo com a polícia local.

Agências de monitoramento sísmico registraram a profundidade do tremor em cerca de 10 km, o que é considerado próximo à superfície, e apontaram múltiplos abalos secundários, o mais forte deles com magnitude 6. Não houve alerta de tsunami.

A Phivolcs, agência sismológica filipina, alertou para possíveis novos tremores e advertiu sobre "correntes fortes e rápidas mudanças no nível do mar". A população foi orientada a ficar atenta a ondas incomuns.

"Pode haver pessoas presas sob edifícios desabados", disse à agência de notícias AFP Wilson Ramos, responsável pelos resgates. Ele não soube dizer quantas pessoas são consideradas desaparecidas.

"Sentimos o tremor na estação, foi muito forte. Vimos nosso armário se movendo de um lado para o outro. Ficamos um pouco tontos", afirmou Joey Leeguid, um bombeiro local.

Cebu, localizada na região central de Visayas, tem quase 1 milhão de habitantes. O país, situado no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, sofre com terremotos e erupções vulcânicas com frequência. Em 2023, um tremor de magnitude 6,7 matou oito pessoas.