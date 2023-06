Submarino que sumiu com turistas só tem cerca de 40 horas de oxigênio restantes

O submarino que sumiu com turistas a caminho de uma visita aos destroços do Titanic, no Oceano Atlântico, no domingo (18), tem cerca de 40 horas restantes de oxigênio, segundo o capitão da Guarda Costeira dos Estados Unidos, Jamie Frederick.

Conforme o capitão, já foi realizada uma busca pela embarcação a cerca de 13 mil km², mas não houve resultado. "Sabemos que restam cerca de 40 horas de oxigênio", disse em entrevista coletiva. Com isso, o oxigênio da embarcação deve durar até 06h de quinta-feira (22).

Cinco pessoas estão no submarino Titan, entre elas, o bilionário britânico Hamish Harding, 59, o mergulhador Paul-Henry Nargeolet, especialista nos destroços do Titanic, Shahzada Dawood, e o vice-presidente do conglomerado Engro, e seu filho Suleman.

Já a quinta pessoa a bordo, seria o diretor executivo da Ocean Gate Expeditions, Stockton Rush.

As buscas pelo submarino foram intensificadas nesta terça-feira (20).