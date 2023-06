Maior especialista do Titanic está em submarino desaparecido

Paul-Henry Nargeolet, um dos maiores estudiosos sobre o Titanic, é uma das cinco pessoas que estão no submarino desaparecido durante uma expedição aos destroços do Titanic no Oceano Atlântico.

Ex-comandante da Marinha Francesa, Paul é capitão do submarino e já fez mais de 30 expedições nos destroços do maior naufrágio da história. Ele também é especialista em mergulho profundo e diretor de pesquisa subaquática para o Grupo E/M e Titanic, Inc.

Além de Paul, estão a bordo do submarino: o bilionário Hamish Harding que faz parte do grupo de “exploradores lendário”; o empresário paquistanês Shahzada Dawood e seu filho, Suleman; e possivelmente o Stockton Rush, CEO da OceanGate, de acordo com a BBC.

Para fazer uma expedição até o Titanic custa mais de R$ 1 milhão por pessoa.

O submersível, de 6,4 metros de comprimento, desapareceu uma hora e 45 minutos após o mergulho.