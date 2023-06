Saiba quem é o bilionário a bordo do submarino desaparecido em expedição ao Titanic

Além de Harding, Paul-Henry Nargeolet, mergulhador que atuou por 25 anos na Marinha francesa também estaria na viagem. Após deixar as Forças Armadas, ele ingressou no Instituto Francês de Pesquisa e Exploração do Mar (IFREMER) e já fez diversas viagens aos destroços do navio.

O bilionário comunicou que estaria na expedição pela primeira vez em junho do ano passado e, em uma publicação deste domingo, confirmou a presença na viagem. O Clube dos Exploradores, associação da qual o britânico fazia parte, também confirmou que Harding estava no veículo submersível.

